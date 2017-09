V českých chovech jedovatý insekticid není, ale samy by výpadek nepokryly

Skandál s insekticidem ve vejcích se čím dál více týká i České republiky. Výrobce vaječných věnečků stáhl šest jejich šarží, z Německa přišlo varování, že se přes hranice dostala zásilka vajec s jedovatou látkou, a naposledy vzkázalo Slovensko , že našlo fipronil ve vejcích vařených a loupaných v Česku. „Má se jednat o vejce dodaná z Polska, která byla u nás zpracována, uvařena a dodána do další výroby na Slovensku,“ upřesnil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Kontaminovaná zásilka dorazila dřív, na začátku srpna. Poté, co se na konci srpna společnost dozvěděla, že fipronil byl zjištěn ve starších šaržích jejích výrobků, začala je stahovat. Firma jakékoli pochybení odmítá.

Podle ředitele veterinární správy musí dovozce doložit laboratorní vyšetření, které by mělo proběhnout již v zemi původu. Pokud není, musí ho zajistit sám, aby mohl vejce nebo vaječné výrobky dále distribuovat. Veterinární správa pak provádí kontroly, které se týkají jednak dokumentace, jednak probíhají i ve skladech, kde veterináři zjišťují, zda se tam neocitla nějaká nenahlášená zásilka.

Veterináři původně kontrolovali pouze vejce z chovů v Nizozemsku a Belgii. To se již změnilo a kontroly jsou nařízené u všech vajec dovážených ze zemí EU. Rozšíření kontrol oznámil v úterý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Citlivější jsou na to děti, může způsobovat alergickou reakci, nebo může zhoršovat jiné onemocnění,“ řekl ředitel veterinární správy.

„Pokud je občan má, může je vrátit na prodejně a ta je povinna to zaslat do skladu,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy.

Kdo si koupil jídlo, u kterého se objevilo podezření, že by se ho mohla fipronilová aféra týkat, není odsouzen k tomu výrobek vyhodit, nebo riskovat a sníst ho.

Laboratorní vyšetření trvá tři až čtyři dny a do té doby nemůže dovozce s vejci nic dělat. „Nemůže distribuovat dál ani zpracovávat a vozit třeba na Slovensko,“ shrnul Zbyněk Semerád.

Jak se fipronil do vajec v nizozemských a belgických chovech dostal, je známo: Insekticid použila firma, která prováděla dezinfekci hal, kde se chová drůbež. „Přidávala ho tam, protože to má efekt – likviduje čmelíky, komáry a podobně,“ popsal ředitel veterinární správy.

Podle ministra Jurečky na to sice tamní veterináři přišli začátkem června, ale nechali si to pro sebe. „Nedali tuto informaci do systému včasného varování, který je mezi všemi 28 zeměmi EU,“ řekl Jurečka v Otázkách Václava Moravce.

V Česku nejsou přípravky s fipronilem schváleny ani distribuovány. Veterináři přesto chovy kontrolují. „Pokud by si ho někdo nelegálně dovezl a použil, může se stát, že bude chov nakažený,“ připustil Zbyněk Semerád. Současně však ujistil, že testy zatím nic takového v českých chovech neprokázaly.

Problém však spočívá v tom, že i pokud jsou české chovy zcela „čisté“, vaječný trh nespasí. Ředitel veterinární správy je přesvědčen, že by tuzemští producenti nedokázali zacelit případný výpadek dovozu.

Fipronilová aféra zatím zasáhla 26 zemí EU a 19 dalších států. Podle Semeráda by bylo potřeba, aby se změnila legislativa a chovatelé museli vést evidenci, jaké preparáty používají při dezinfekci.