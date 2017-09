Pivovary Lobkowicz loni prohloubily ztrátu na 106 milionů korun

Marketingový ředitel skupiny Jan Novák odmítl výsledky skupiny komentovat. „Společnost Pivovary Lobkowicz Group bude i v budoucnu dbát na to, aby si piva a limonády z Pivovarů ve skupině udržela svůj osobitý styl a jakost,“ píše ve zprávě o budoucí vizi společnost.

Skupinu tvoří sedm regionálních pivovarů v Protivíně, Uherském Brodě, Jihlavě, Hlinsku, Klášteře nad Jizerou, Vysokém Chlumci a Černé Hoře. Mezi hlavní značky patří Lobkowicz, Rychtář, Klášter, Platan, Ježek, Černá Hora a Uherský Brod.

Lapasan vlastní většinově CEFC, minoritní podíl pak v ní má J&T Private Equity Group Limited. Valná hromada společnosti na konci května odsouhlasila převod minoritního podílu na CEFC. V květnu také Úřad na ochranu hospodářské soutěže dal souhlas k tomu, aby finanční skupinu J&T Finance Group mohla ovládnout čínská CEFC spolu s podnikateli Jozefem Tkáčem a Ivanem Jakabovičem.

Pivovary Lobkowicz Group loni obměnilo vedení společnosti. Předsedkyní dozorčí rady se stala Marcela Hrdá, výkonná viceprezidentka firmy CEFC Group (Europe) Company. Nejvyšší exekutivní manažerka čínské CEFC v Evropě, která do funkce nastoupila v říjnu, plánuje další investice do výroby a distribuce a zvýšení exportu českého piva do Číny. Novým generálním ředitelem pivovarů se stal Kamil Špendla. V dozorčí radě počátkem loňského září skončil dlouholetý šéf pivovarů Zdeněk Radil. Skupina byla do loňského června na burze, následně po vytěsnění minoritních akcionářů akcie z veřejného obchodování stáhla.

Jak skupina Pivovary Lobkowicz uvádí, je čtvrtou největší českou pivovarnickou skupinou podle lokálních prodejů a pátou podle celkové produkce. Větší produkci má Plzeňský Prazdroj, který vlastní japonská společnost Asahi, Pivovary Staropramen, Heineken ČR a Budějovický Budvar.

Pivovary loni uvařily více

Výstav českých pivovarů se loni zvýšil o 1,9 procenta na rekordních 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Domácí spotřeba zůstala na 143 litrech piva na hlavu.

Konkurenční velké pivovary jsou dlouhodobě v zisku. Tržby Budvaru se loni zvýšily o 2,9 procenta na rekordních 2,54 miliardy korun. Hrubý zisk klesl o necelá čtyři procenta na 337,3 milionu korun.