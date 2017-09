Cena másla je reálně 45 korun, tvrdí mlékárenský svaz. Výš ji žene poptávka

Cena kostky másla by se vzhledem k nynějším výkupním cenám mléka měla pohybovat kolem 45 korun. V obchodech ji na úroveň 50 korun i více zvedá vysoká poptávka. Výroba másla sice letos v Česku oproti minulému roku klesla zhruba o pět procent, přesto by ho neměl být nedostatek. Prohlásil to předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.