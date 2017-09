Stát chce začít podporovat investice s vyšší přidanou hodnotou

„Předpokládám, že vláda materiál projedná v průběhu měsíce září, abychom mohli rychle začít pracovat na změně příslušné legislativy,“ dodal ministr Havlíček. Ten chce do voleb také předložit vládě návrh přístupu státu k těžbě strategických surovin a memorandum.

Podle premiéra by stát mohl začít přistupovat aktivněji k nerostnému bohatství. „Stát by měl více využívat státní podnik Diamo, který má určité kompetence a schopnosti a odborníky. Stát by se v budoucnosti mohl sám pouštět do takových oblastí jako třeba průzkumu těžby některých nerostů, které by se potom z hlediska těžby státem vyplatily,“ dodal Sobotka.

Sobotka ocenil také práce ministerstva na podpoře Průmyslu 4.0 formou koncepčních materiálů, spoluprací s tuzemskými firmami, podpory těchto aktivit z evropských fondů i spoluprací s evropskými průmyslovými zeměmi, u nichž se můžeme inspirovat.