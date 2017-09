Studenti stále více pokukují po jistotě v zaměstnání. Je to pohodlnější než podnikat

Sílí tak názor, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat. Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity i v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností a mnoho dotázaných vidí i snazší kariérní růst.

„Skutečnost, že podnikání je pro mladé méně atraktivní než před pár lety, bohužel velmi přesně odráží pohodlný přístup k životu, kterým se nastupující generace do značné míry vyznačuje. Zaměstnanecké standardy jsou spolu s životem bez odpovědnosti za podnikání velkým lákadlem.“

Za místo podnikání upřednostňují mladí lidé lokalitu, kde žijí nebo vystudovali, neprojevuje se trend odchodu do velkého města nebo zahraničí.

Člen představenstva AMSP ČR Zdeněk Tomíček vidí jako vhodnou cestu do budoucna změnit podnikatelské prostředí tak, aby bylo co nejméně svazováno byrokracií, dále zvyšovat finanční gramotnost od útlého věku a případně zavést pro začínající podnikatele různá daňová zvýhodnění.

Je to pohodlnější

Co jim komplikuje začátky

Co je odrazuje

„To, že mladí lidé v době přetlaku nabídek zaměstnavatelů volí cestu vyššího komfortu a upřednostňují pracovní vztah před vlastním podnikáním, není překvapením,“ podotkl předseda AMSP ČR Karel Havlíček. Považuje to ale za jasné varování, že máme-li zájem zde mít za dalších 20 let původní české firmy a nechceme-li být závislí na nadnárodních korporacích, musíme pro to začít konečně něco dělat.

Jestliže radikálně nesnížíme administrativní bariéry, nekonečné regulace a nezačneme urychleně plně elektronizovat vztah mezi firmou a státem, přijdeme postupně o lokální podnikatele a nezávislé regionální zaměstnavatele, zdůraznil předseda.