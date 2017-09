Tržby obchodníků v červenci zpomalily růst. Tahounem zůstává internetový prodej

Letošní i loňský červenec měly stejný počet pracovních dnů, takže se údaje před a po takzvaném očištění o sezonní vlivy většinou neliší. Tržby za nepotravinářské zboží rostly v obou případech o 6,8 procenta a za pohonné hmoty o 6,5 procenta. Tržby za potraviny se po očištění zvýšily o 2,5 procenta, před očištěním byly vyšší o 1,3 procenta.

„Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem významných a průměrných prodejních dní,“ vyvsvětlují statistici.

Zájem byl o počítačovou techniku

Prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby se v červenci zvýšil o 15,3 procenta. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím rostly nejvíce, o deset procent, tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení. Více utržily obchodníci také za oděvy a obuv, za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a pro domácnost.

„Dál více utrácíme za to, co bezprostředně nepotřebujeme. I to dokazuje, že v české ekonomice byla během letošního léta skvělá nálada. Ale nebylo to jen počasím. Po téměř pětiprocentním růstu české ekonomiky z druhého kvartálu není překvapením, že domácnosti nesedí na penězích,“ podotknul analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Ve specializovaných prodejnách potravin se tržby zvýšily o dvě procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 1,2 procenta. Naopak pokles prodeje zaznamenaly specializované prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.