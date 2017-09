Mondelez stahuje vaječné věnečky. Testy mají ukázat, jestli neobsahují jedovatý insekticid

Společnost Mondelez stáhla šest šarží svých Zlatých žloutkových věnečků z českého a slovenského trhu. Mohl by v nich být jedovatý insekticid fipronil, který se našel ve vejcích napříč Evropou. Koncentrace fipronilu v sušenkách by však měla být nízká. ČTK to za společnost Mondelez sdělila Gabriela Bechynská. Testy, které přítomnost fipronilu buď potvrdí, nebo vyvrátí, ještě nejsou hotové, dodal mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.