České firmy stále častěji vydávají dluhopisy. Investorům v průměru nabízejí výnos přes 7 procent

Oproti akciím přinášejí dluhopisy předem stanovený výnos za konkrétní dobu splácení. Před nákupem je podle odborníků dobré si ověřit, v jaké situaci se firma, která je vydává, nachází.

„Rozhodně se vyhnout těm nejrizikovějším, tedy paradoxně nejvýnosnějším dluhopisům,“ podotknul investiční makléř společnosti Conseq David Kufa. „A obecně platí nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku,“ zopakoval poučku o diverzifikaci.

Ekonom České spořitelny Michal Skořepa upozorňuje na to, že většina Evropy zaostává za rozvinutějším trhem s firemními dluhopisy v USA. „Tento rozdíl je však do značné míry dán velikostí firem. Například podíl firem s méně než deseti zaměstnanci je v USA kolem poloviny, zatímco v Evropě je to kolem 90 procent. A právě pro malé firmy je vydání dluhopisů většinou relativně nákladnější než pro obří koncerny s armádami právníků a účetních,“ dodal.

Sám pokládá tento segment z pohledu investora za spíše rizikovější. „Nejsou příliš dobře prošlapány příslušné administrativní a právní cesty v případě, že dlužník není schopen nebo ochoten řádně splácet,“ vysvětlil Skořepa.