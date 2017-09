Skončily vysavače s vyšším příkonem. Otázkou zůstává, zda domácnosti uspoří

Ředitel poradenské společnosti pro efektivní využívání energie SEVEn Juraj Krivošík upozorňuje, že známkou kvality vysavačů není jejich příkon, ale kvalita sacího výkonu. Vysoký příkon totiž ještě neznamená vysokou účinnost. Je to pouze údaj, který udává spotřebu elektrické energie, uvedl pro server idnes.cz.

Sací výkon pak určuje to, co spotřebitele zajímá nejvíce, tedy jak silně bude přístroj vysávat. „Spotřebitelé by proto měli hledat přístroje se sacím výkonem nad 350 wattů, které zajišťují kvalitní vysávání,“ upřesnila Andrea Čiperová z portálu Elektřina.cz.

A ačkoliv je jedním z hlavních cílů Evropské unie dosahovat energetických úspor a šetřit peníze spotřebitelů, běžným domácnostem toto nařízení podle Čiperové žádnou výraznou úsporu spotřeby elektřiny či snížení nákladů na energie v dohledné době nepřinese. Evropská komise přitom spočítala, že domácnosti by měly nákupem úsporného vysavače ušetřit až 70 eur (přes 1800 korun) za dobu jeho životnosti, a to díky nižším výdajům za elektřinu.

Otázkou však je, zda nebude člověk vysávat s nižším příkonem déle a ve skutečnosti tak neušetří vůbec nic. „Samozřejmě, že pokud ten vysavač nebude sát tolik, budu muset vysávaný povrch přejet vícekrát, abych z něj odstranil veškeré nečistoty. Zcela logicky tak dle mého názoru ten čas, respektive tu spotřebovanou energii, nahradíme délkou vysávání a budeme přibližně tam, kde jsme byli,“ uvedl ve Studiu 6 ČT specialista na centrální vysavače Richard Honzovič.