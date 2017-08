EET po devíti měsících: Úřady uložily pokuty za 15 milionů korun a osm podniků zavřely

2. Pokud se právnická, podnikající fyzická osoba i fyzická osoba nepodnikající dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, hrozí jí uložení pokuty až do výše 500 tisíc korun. Týká se všech bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou poplatníkem, který má tržbu evidovat. Jde například o distribuci softwaru, který EET umožní obejít.

3. Pokud se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost:

– zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně (k zaslání údajů musí dojít řádně a včas), hrozí jí uložení pokuty až do výše 500 tisíc korun,

– vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne (jedná se o řádné a včasné vystavení účtenky), hrozí jí uložení pokuty až do výše 500 tisíc korun,

– umístit informační oznámení se stanoveným obsahem, hrozí jí uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun,

– zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, hrozí jí uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun.