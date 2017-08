Na mýtný tendr si u antimonopolního úřadu stěžuje současný provozovatel mýta

„Obsahem podnětu bylo upozornění na fakt, že v zadání tendru není vůbec specifikováno, jaký rozsah (co a v jakém počtu) dokumentace o živém mýtném systému je zadavatelem vydáván jednotlivým zájemcům. Kvůli tomu není možné zkontrolovat, zda je všem zájemcům vydáván stejný rozsah a obsah dokumentace. To podle našeho názoru porušuje zásadu transparentnosti výběrového řízení,“ řekl serveru mluvčí Kapsche David Šimoník.

Kapsch si na problematiku poskytování informací stěžoval už dříve. Na konci června firma uvedla, že úředníci v rámci dokumentace k soutěži vydávají datová média s citlivými informacemi každému z uchazečů. Ministerstvo dopravy ale popřelo, že by vydávaná data mohl kdokoliv zneužit. Na začátku srpna se však k firmě Kapsch s kritikou připojila ČSOB, která je v mýtném projektu subdodavatelem této technologické společnosti.

Hledá se správce mýtného na deset let

Nový výběrčí mýta vzešlý z kritizovaného výběrového řízení má začít systém spravovat po roce 2019 a to po dobu deseti let. Do soutěže za odhadovaných 29 miliard korun se přihlásili čtyři zájemci. Kromě nynějšího výběrčího, společnosti Kapsch, jde ještě o slovenského výběrčího SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německou firmu T-Systems.