Elektrárna se zrušenou licencí, kvůli které hrozí některým lidem tresty, zatím může vyrábět energii

Přiznáním odkladného účinku ústavní soudci nepředjímají, jak o stížnosti nakonec rozhodnou. V minulých měsících stejným způsobem zasáhli nejméně do tří dalších sporů o licence. Odklad vykonatelnosti v tomto případě není podle ÚS v rozporu s důležitým veřejným zájmem. „Nelze totiž očekávat, že by okamžitým výkonem rozsudku krajského soudu klesla koncovým odběratelům cena elektřiny o částku, která by stěžovatelce (Zdeněk – Sun) přestala být vyplácena,“ stojí v usnesení.

Podle rozsudku trestního senátu Krajského soudu v Brně z loňského února elektrárny Saša – Sun a Zdeněk – Sun v Chomutově obdržely licenci neoprávněně. Vitásková pak později umožnila, aby zůstaly v provozu. Krajský soud jí nepravomocně uložil trest 8,5 roku vězení. Nepodmíněné tresty hrozí také majitelům, synům miliardáře a podnikatele ve strojírenském průmyslu Zdeňka Zemka.