Odboráři hrozí protesty, pokud platy ve veřejné sféře neporostou podle jejich požadavků

Po červnovém jednání se členy vlády a lídry koaličních stran mluvili o listopadu. Další schůzka s kabinetem se měla konat koncem července, vláda ji ale zrušila. Vyjednávání pokračovalo pak 21. srpna.

Odboráři očekávali, že o zvýšení výdělků kantorů, hasičů, policistů, pracovníků v kultuře a sociálních službách či zdravotníků bude jasno už v červenci. „Začali jsme vyjednávat včas. První jednání byla velmi optimistická. Nyní se přelila do pesimismu,“ řekl Bednář.

Odboráři přístup některých členů vlády i celého kabinetu označili za „neochotu dostát slibům“. Podle odborů se jednání o platech vzhledem k harmonogramu přípravy rozpočtu na příští rok dostává do časové tísně. Vnímají to jako „narušení sociálního smíru“. Odboráři to uvedli ve svém usnesení, které jednohlasně schválili. Dokument zašlou premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) a lídrům vládních stran.

Platy mohou růst také jenom o čtyři procenta

Vláda by o návrhu rozpočtu měla jednat v pondělí 4. září. V následujících dnech by se pak mělo konat další kolo vyjednávání s odbory. Podle výsledku odboráři zvolí postup. Případný protest by se mohl konat před sídlem vlády, nebo před ministerstvem financí. Tripartita by se podobou státní pokladny na příští rok měla zabývat 18. září. Sněmovna by pak návrh zákona o rozpočtu měla dostat do konce září.

Ministerstvo práce propočítávalo několik variant. V návrhu vládního nařízení, které kabinet zveřejnil na svém webu, jsou nyní modely tři – čtyři procenta, pak 12 procent pro učitele a sedm procent pro ostatní a odborářský s 15 procenty pro kantory a deseti procenty pro ostatní. Zatím také není jasné, zda by zvýšení mělo být už od listopadu, nebo až od ledna.