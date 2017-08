Penzijní systém vypadá nyní udržitelně, politici většinou navrhují jen dílčí úpravy

Velká reforma, nebo jen drobné úpravy: politici řeší, jak do budoucna měnit penzijní systém. Jejich úvahy například ovlivňuje to, že schodek státního důchodového systému od roku 2014 klesá a podobně by tomu mohlo být díky rostoucí ekonomice i v několika dalších letech. Odborníci však zároveň zdůrazňují, že spoléhat jen na důchody od státu není pro budoucí penzisty dobrou strategií.