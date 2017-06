Hospodářská komora věří, že vysokorychlostní tratě budou prioritou i příští vlády

Ze zahraničních vysokorychlostních vlaků by do ČR mohly bez větších úprav zajíždět jednotky polského dopravce PKP Intercity schválené až pro 250kilometrovou rychlost. S českými napájecími systémy by si měly rozumět i německé vícesystémové jednotky ICE, kterých je však málo a jsou plně vytížené mezinárodním provozem do Francie, Belgie a Nizozemska.