Auta se stále více kupují na operativní leasing, meziročně o polovinu

Každý čtvrtý Čech by byl ochotný koupit vůz přes internet, ve 44 procentech u autorizovaného prodejce, ve 28 procentech na webu konkrétní značky. Dva řidiči ze sta by si auto koupili ve velkých internetových obchodech, jako jsou Amazon a eBay. „Při nákupu přes internet by lidé nejvíce postrádali možnost osobní prohlídky. Mužům by navíc chyběl osobní kontakt s prodejcem a možnost smlouvání o ceně,“ dodal Knap.

Roste zájem o elektromobily, lidé ale čekají na zlevnění nebo na vhodný model. Téměř polovina Čechů by akceptovala vyšší cenu, kterou by vyvážily nižší provozní náklady a pozitivní dopad na životní prostředí. Kolem 37 procent lidí by uvažovalo o nákupu autonomního vozidla.