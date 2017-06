Gazprom zvažuje odchod z Turecka, zmiňuje list Kommersant

Gazprombank (GPB) ze skupiny ruského plynárenského gigantu Gazprom plánuje prodat svůj podíl na tureckém obchodníkovi komoditami Akfel Holding a samotný Gazprom hodlá prodat tamní pobočku Bosphorus gas. Tímto krokem by ruský podnik z Turecka definitivně odešel a zůstala by mu jen role dodavatele zemního plynu. Konečné rozhodnutí o prodeji aktiv však ještě učiněno nebylo. Uvedl to ruský server listu Kommersant.