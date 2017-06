Rakouské firmy mají v Česku problém najít zaměstnance

„V České republice je prakticky plná zaměstnanost. Míra nezaměstnanosti 3,5 procenta ve srovnání s jinými zeměmi v EU je skutečně nic, je mnohem nižší než v Rakousku. Nemáme jen problém s odpovídající kvalifikací, ale s kvantitou. Ti lidé tu nejsou,“ řekl Van der Bellen. Podle něj by se Česko v této souvislosti mohlo dívat i na otázku migrace a „překládat ji ekonomickými termíny“.

Podle viceprezidenta rakouské hospodářské komory Richarda Schenze je rekordně nízká nezaměstnanost pro firmy překážkou. „Česká vláda by měla najít řešení nyní i do budoucna,“ uvedl. Zmínil rakouský model vzdělávání s propojením škol s praxí, který by Česko mohlo napodobit. Po něm volají delší dobu i čeští podnikatelé, požadují mimo jiné posílení technické přípravy.

Podle rakouského prezidenta ekonomická a finanční krize nepoškodila hospodářské vztahy obou zemí a Česká republika představuje pro rakouské investory stabilní prostředí. Dodal, že někteří manažeři jsou ale znepokojeni tím, že se před volbami objevují „různá populistická vyjádření“. „To není ale jen v Česku, stejná situace je v Rakousku,“ podotkl.