Google dostal od Bruselu pokutu přes 63 miliard korun. Zvýhodňoval prý svou službu Nákupy

Google nyní musí podle rozhodnutí komise do 90 dnů zanechat tohoto jednání, nebo bude čelit sankcím až do pěti procent průměrného denního celosvětového obratu Alphabetu, své mateřské společnosti. Komise případ vyšetřovala sedm let.

Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla, že takové jednání je podle antimonopolních pravidel EU nezákonné. Ostatním společnostem odpíralo šanci soutěžit na základě jejich kvalit a inovovat. Především však bránilo evropským spotřebitelům ve skutečném výběru služeb a plném využití výsledků inovací.

„Tímto rozhodnutím od společnosti Google chceme, aby změnil způsob svého fungování a aby čelil následkům svých kroků,“ řekla Vestagerová. Toto rozhodnutí je podle ní precedentem, který bude moci v budoucnu sloužit jako rámec při analýze dalšího podobného chování.