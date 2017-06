Česko si chce vybírat mezi zahraničními investicemi. Podpoří je podle inovace, kterou přinesou

Česko nemůže plošně podporovat všechny zahraniční investice, které do země přicházejí. Místo toho si musí vybírat takové, které pomohou modernizovat zemi a zajistí její konkurenceschopnost do budoucna. Na konferenci ekonomických radů ministerstva zahraničí to v pondělí řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Varoval také před stále častějším protekcionismem v rámci EU, který je často snahou vytlačit české firmy z trhů v západních zemích.