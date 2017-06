Česko zrychluje tempo čerpání dotací. Přesunou se tam, kde je o ně zájem

Víc peněz na rozšiřování vzdělávacích zařízení chce poslat resort místního rozvoje. Evropské komisi navrhne převést tři miliardy. A to v rámci programů, které ministerstvo spravuje. Podobně mají reagovat i ostatní.

„Peníze v tuto chvíli máme a byla by škoda je nevyužít, takže my jsme nastavili se všemi resorty zhruba 60 opatření, která my jako MMR po nich budeme chtít splnit do konce roku,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (nestr. za ANO). Mezi desítkami opatření je třeba zjednodušení pravidel žádostí o dotace nebo možnost využít finanční nástroje, jakousi půjčku.

Kam a kolik peněz přesunout teď řeší resort zemědělství – půjde spíš o desítky milionů – zatím počítá s tím, že ví, že část financí pošle na budování lesních cest nebo drobné zpracovatele dřeva. „Tady vnímáme velký převis žádostí a tady bychom chtěli dodat prostředky z jiných opatření, který vám dneska neřeknu úplně ze kterých, tak ty bychom na tyto účely přesunuly,“ říká ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).