Vědci ztrácejí čas s administrativou, místo aby bádali. České vědě zbytečně utíkají peníze

„Myslím si, že záleží na dobré vůli zainteresovaných stran. Je skvělé, že vláda uvažuje o tom, že by peníze daňových poplatníků mohla dávat do základního a aplikovaného výzkumu. Absolutní množství peněz je jedna věc, ale daleko větším problémem je, co se pak s těmi penězi děje a jakým způsobem. Jak se distribuují a za jakých podmínek,“ říká Hostomský.

„To ministerstvo by bylo výborné, pokud by respektovalo mezinárodně osvědčená kritéria, jak peníze co nejúčinněji distribuovat a čemu se vyhnout. Ale bohužel je spousta konkrétních příkladů, kde peníze se investují, ale nejsou plně využité,“ dodává Hostomský. Stejný názor vyjádřili o další účastníci televizní debaty.

Jako by geniální a úspěšný malíř měl dokládat, jak drahé štětce koupí a kde bude za rok vystavovat

Hostomský dále uvedl, že by sice všichni měli být vděční za to, co vláda vědě přiřkne. Ale zároveň upozornil, že do všeho zbytečně vstupuje přílišná byrokratizace vědy.

„Jsou to peníze daňových poplatníků, automaticky se předpokládá, že je tady možnost zpronevěry. To znamená, že my musíme celý systém ošetřit, už i podmínky na to, když se vypíšou granty, se musí doložit velmi pečlivě, co se s tím bude dělat. A dostává se to až do absurdní situace. Vezměte si umění umělce, a ministerstvo kultury ho chce podpořit. Je to malíř na úrovni geniality, měl už několik významných děl a ono teď po něm chce, jaké bude potřebovat barvy, štětce v prvním roce, jaké výstavy plánuje v druhém roce a pokud se něco prodá, tak za kolik asi,“ popisuje Hostomský.

Když je umělec v situaci, kdy mu nic jiného nezbývá a kdy potřebuje peníze, tak se podvolí. „Znám spoustu umělců, kteří to ale takto nezvládají. A základní věda je kreativnímu umění daleko bližší než nějakému úředničení, na což jsou ale nastavené zákony,“ říká Hostomský.