Gazprom chce mít v Evropě ještě silnější pozici, pomoci mu má Nord Stream 2

„Pokles produkce plynu v Severním moři i v dalších částech EU se stává velmi důležitým faktorem,“ uvedl Miller. „Tržní podíl Ruska díky tomu poroste,“ dodal.

Pozici Ruska na evropském trhu s plynem by měl podle Millera podpořit nový plynovod Nord Stream 2, který by měl vést rovněž k poklesu tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Plynovod vedoucí po dně Baltského moře z Ruska do Německa by měl zahájit provoz v roce 2019.