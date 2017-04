Pět firem slíbilo, že uhradí Gazpromu polovinu nákladů na výstavbu plynovodu Nord Stream 2

Také by to znamenalo dominantní pozici ruské společnosti Gazprom na německém trhu s podílem přes 60 procent.

O problematice jednal i jeden ze summitů EU, na kterém předseda Evropské rady Donald Tusk citoval údaje Evropské komise, která podle něj spočetla, že dokončení projektu Nord Stream 2 by zvýšilo závislost Evropy na jednom dodavateli a koncentrovalo do této jedné cesty 80 procent dodávek ruského plynu.

Rozšíření Nord Streamu za účelem dodávek většího objemu plynu přímo do Německa by mohlo mít vážné důsledky pro Kyjev a země EU, upozornila v dopise adresovaném Evropské komisi desítka států.

Oponenti projektu podle listu The Wall Street Journal poukazují také na to, že Nord Stream 2 ohrožuje energetickou bezpečnost Evropy a podkopává diplomatické snahy Bruselu podpořit Kyjev. Současně umožní Rusku omezit export plynu přes Ukrajinu a připravit ji o příjem z tranzitních poplatků.

Plynovod Nord Stream přivádí plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Vede z ruského Vyborgu do německého Lubminu, který leží nedaleko Greifswaldu na severovýchodě Německa. Je dlouhý 1224 kilometrů.

Šéf Gazpromu Alexej Miller už loni v létě uvedl, že po vybudování plynovodu Nord Stream 2 klesne tranzit plynu přes Ukrajinu na 10–15 miliard krychlových metrů ročně. To by byla desetina celkové kapacity tohoto plynovodu a necelá čtvrtina nynější přepravy. Gazpromu to zároveň ušetří na investicích do údržby potrubí 1,6 miliardy dolarů (38,5 miliardy Kč) ročně, podotkl Miller.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě. Loni se na evropské spotřebě zemního plynu podílel takřka třetinou, Evropa se na jeho příjmech podílí více než polovinou.