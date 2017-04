V Česku se loni vyrobilo rekordní množství piva. Stále více se pije mimo hospody a restaurace

Export piva vzrostl o 4,5 procenta, tempo růstu do zemí Evropské unie ale zpomalilo na 2,5 procenta. Nejvíce piva se vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo Unii se nejvíce českého piva vyvezlo do Ruska, Koreje a Spojených států amerických.

Dalším faktorem byl pozitivní vývoj cestovního ruchu. „V roce 2016 přijelo do České republiky o 2,2 milionu turistů více než v roce předcházejícím, přičemž turisté u nás loni vypili 785 tisíc hektolitrů piva. Vyjádřeno v procentech to značí 19procentní nárůst,“ řekl předseda představenstva svazu František Šámal.

O 4,6 procenta na 326 tisíc hektolitrů vzrostl také dovoz piva do ČR, i tak se ale do Česka v porovnání zemí EU dováží nejméně piva. Největší dovoz byl zaznamenán u polského piva a ze zemí mimo EU u mexického piva.

Slad se celkem vyváží do 51 zemí, nejčastěji do Polska a Německa. Meziročně nejvíc vzrostl vývoz do Polska, Rakouska a na Kubu, nově se vyváželo do Thajska a Mexika. Export naopak klesl do Slovinska a Brazílie.