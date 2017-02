Francouzská PSA slibuje dodržení dohod o ochraně pracovních míst v Opelu, v případě jeho převzetí

Opel v rámci kolektivní dohody zaručil zaměstnancům svých německých továren zachování pracovních míst do roku 2018. Slíbil také, že bude do těchto továren minimálně do roku 2020 investovat, upozorňuje agentura AFP. Opel v Německu zaměstnává zhruba 19 tisíc lidí.

O převzetí Opelu v úterý v Berlíně jednaly ministryně práce Francie a Německa Myriam El Khomriová a Andrea Nahlesová. Ty jsou přesvědčeny, že převzetí Opelu firmou PSA bude prospěšné pro obě země. „Spolupráce na německo-francouzské bázi skutečně může vytvořit firemního šampiona,“ prohlásila Nahlesová.

Podle některých analytiků však PSA nakonec bude muset přikročit k rozsáhlému rušení pracovních míst, aby obnovila ziskovost značek Opel a Vauxhall. „Je to o tvrdé restrukturalizaci v Německu, Británii a Španělsku vedoucí ke zrušení minimálně pěti tisíc pracovních míst ve výrobě. Ve finále budou mít převzaté evropské aktivity General Motors o 20 až 30 procent méně zaměstnanců,“ uvedli analytici společnosti Evercore.

GM v Evropě zaměstnává kolem 38 tisíc lidí, z toho zhruba polovinu v Německu. V Británii má GM asi 4500 zaměstnanců, továrny provozuje rovněž v Rakousku, Maďarsku, Polsku a ve Španělsku.

Evropské aktivity GM jsou od roku 1999 ztrátové. Americká automobilka už v minulosti uvažovala o prodeji Opelu, nakonec se ho ale rozhodla vlastními silami restrukturalizovat. Restrukturalizace zahrnovala jak propouštění, tak zavírání továren. Loni ztráta Opelu a jeho sesterské značky Vauxhall klesla na 257 milionů dolarů (6,5 miliardy korun) z 813 milionů dolarů v roce 2015.