Sobotka: Investice do jaderných bloků je riziko, ale vytvořily by příjmy

Investice do nových jaderných zdrojů v Česku by vytvořily příjmy státu po desítky let, uvedl na Žofínském fóru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Vláda podle něj stavbu jaderných bloků podporuje, při aktuálním nastavení trhu jsou ale rizika těchto investic vysoká. Za problém označil i délku schvalovacích procesů v Česku.