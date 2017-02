Korunu čeká kolísání kurzu, ale ČNB je připravena tlumit velké výkyvy

On sám očekává, že v prvotní reakci na opuštění kurzového závazku dojde k posílení kurzu koruny. Ale jakmile posílení nastane, spekulanti začnou řešit dilema, jestli už není pravý čas z toho „vyskočit“, vybrat si své zisky a převést koruny zpátky do eur. Ale ve chvíli, kdy to začnou dělat, začnou sami přirozeně tlačit korunu zpátky směrem k hranici 27 korun za euro.

Pro případ, že by naopak koruna „hodně přestřelovala“ nad 27 korun za euro, má ČNB více nástrojů, jak takovou situaci řešit, včetně případného prodeje části eur nakoupených v rámci devizových intervencí. To Holub považuje z pohledu banky za komfortnější variantu.

Ekonom Univerzity Salzburg Zdeněk Kudrna v pořadu uvedl, že když bude po několika letech jasné, že kurzový závazek ČNB byl úspěšný, tak to bude další argument pro to, aby si Česko ponechalo vlastní měnu. Ukáže se totiž, že ji umíme správně využívat.

Naopak, pokud by to vedlo k velkému kolísání nebo dalším problémům, tak by to byl silný argument pro zbavení se vlastní měny. Bylo by pak podle něho lepší se přidat k eurozóně.

Hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler se domnívá, že kurzový závazek a jeho ukončení nebude pro další vývoj české ekonomiky takovým rizikem. Už proto, že centrální banka nenechá podle jeho názoru kurz měny příliš fluktuovat nahoru ani dolů.

Za větší riziko považuje vývoj v zahraničí. Je tam spousta otazníků – například jak se bude vyvíjet brexit, zejména jeho dopad na německou ekonomiku, se kterou je ta česká hodně spojená.