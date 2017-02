Ministr Mládek chce do bitvy za levnější data zapojit i antimonopolní úřad

Zákaz individuálních cen volání pro spotřebitele v novele telekomunikačního zákona zvedl vlnu nesouhlasu mezi politiky i odborníky. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by mohl vést k zakonzervování mobilních tarifů. Mluvčí úřadu Martin Drtina ve čtvrtek uvedl, že zákaz nebyl s ČTÚ konzultován. „Neznamená to, že nebudou slevy, ale měl by každý vědět, že když zaplatím tolik, mám nárok na toto,“ řekl k zákazu Mládek.

Sobotka v pátek uvedl, že pokud by návrh ministra Mládka zrušit možnost vyjednat u operátorů lepší než ceníkovou cenu volání měl bránit přijetí celé novely telekomunikačního zákona, upřednostnil by jeho vypuštění z předlohy. Premiér řekl, že resort dal ustanovení do novely na poslední chvíli a podstatné je prosadit ostatní prvky nové úpravy, například větší práva spotřebitelů a vyšší pokuty pro operátory.

Veřejná debata kolem paragrafu o ceníkových cenách podle Sobotky naznačuje, že není shoda, jaké by byly dopady a věc není dostatečně prodiskutovaná. „Pokud by ta změna byla kontroverzní a znamenala by, že zbytek návrhu nebude moci projít a rychle se schválit, pak jsem stoupencem toho, abychom ji spíš vyřadili a déle o ní diskutovali,“ řekl. Zákon by chtěl prosadit ve Sněmovně zrychleně.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) považuje návrh zákazu individuálních cen volání pro spotřebitele, který předložil ministr Mládek, za nesmyslný. Podle něho vezme výhodu i těm, co si zajistili lepší tarify a trh to nenarovná. „Nepovedlo se mu (ministru Mládkovi) to, měl to dávno řešit…jestli si z nás nedělá srandu,“ řekl Babiš.

Sobotka: Ministra Mládka neodvolám

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl pátečním Hospodářským novinám, že Mládka ani po kritice novely telekomunikačního zákona neodvolá, i když s jeho postupem není spokojen. Podle návrhu novely připravené Mládkovým úřadem si lidé nebudou moci vyjednat u operátorů lepší cenu volání. Kritizován byl i výrok Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla, který v debatě na serveru Aktuálně.cz řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné tarify jako v Polsku, mají jet do Polska.