Konec vyjednávání o ceny? Mládek chce operátorům zakázat „podpultové“ tarify

Ustanovení, na něž upozornil server iDNES.cz, obsahuje novela, kterou ve středu odeslal Mládek na vládu. Operátoři by podle předlohy již nemohli ve snaze o udržení zákazníka, který chce odejít ke konkurenci, nabízet slevy nebo speciální levnější tarify.

„Neznamená to, že nebudou slevy, ale měl by každý vědět, že když zaplatím tolik, mám nárok na toto,“ řekl k tomu Mládek. Týká se to podle něj malých spotřebitelů i firem. „Problém nyní tkví v tom, že je to celé rozplizlé,“ dodal.

Návrh zatím čelil spíše kritice. „Návrh zakázání individuálních cen pro spotřebitele s námi nebyl konzultován a nechápeme jeho motivaci. Z našeho pohledu dochází k omezení autonomie vůle smluvních stran a k velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní, po protispotřebitelské novele, neprobíhá intenzivní soutěž,“ uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

„Doplnit si chybějící kriterium Airtours rovnou zákonem je nebývalá drzost. MPO znamená Ministerstvo Pro Operátory?“ uvedl k navrhovanému paragrafu na Twitteru Mládkův vládní kolega, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

„Není to pozitivní krok. Zajímalo by mě, co k tomu ministerstvo vedlo. Jediná konkurence, která na mobilním trhu trochu funguje, je vyhrožování tím, že odejdu za lepší nabídkou. Když se spotřebitel choval aktivně, mohl dostat solidnější nabídku,“ řekl iHNed.cz právník dTestu Miloš Borovička.