Rakousko žaluje Airbus kvůli podvodu při nákupu stíhaček. Nesouhlasila cena ani vybavení

Žaloba se opírá o nedávno dokončené ministerské vyšetřování. Ukázalo se údajně, že společnost Airbus Defence and Space GmbH a výrobce letadel Eurofighter GmBH Rakousko podvedly nepravdivým údajem o prodejní ceně i o vybavení strojů. Vídeň společnosti údajně „podvodným způsobem klamaly“ už od roku 2002. Letoun vyrábí konsorcium, jehož členy jsou společnosti Airbus, britská BAE Systems a italská Leonardo.

Rakousko původně chtělo objednat 24 letounů Eurofighter, později ale kvůli mimořádným výdajům spojeným s povodněmi objednalo 18 strojů. V roce 2007 snížilo objednávku na 15. Před čtyřmi lety pak Rakousko nařídilo přezkoumání kontraktu pro podezření z korupce.

Kdybychom to věděli, koupíme gripeny

Podle zprávy z vyšetřování by Rakousko v případě, že by dostalo pravdivé informace, letouny Eurofighter vůbec nekoupilo. „Pokud by nedošlo ke klamání o podstatných okolnostech (obchodu), nerozhodla by se Rakouská republika pro nákup stíhaček Eurofighter, ale pro nákup stíhaček JAS 39 Gripen, které nabídla společnost SAAB, a ušetřila by tak značné výdaje,“ stojí podle agentury APA ve zprávě ministerské vyšetřovací komise.

„Vznikla enormní škoda,“ uvedl ministr Doskozil. Airbus a Eurofighter podle něj Rakousko podvedli vědomě.

Společnost Airbus se na dotaz agentury APA k obviněním blíže nevyjádřila. „Neznáme žádné detaily,“ uvedl mluvčí.