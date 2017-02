Vláda jedná s experty o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

Prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar pro ČT zmínil, že tento průmysl je tradičně páteří tuzemského hospodářství, s podílem 9 procent na hrubém domácím produktu. Připomněl, že přímo je v automobilových firmách zaměstnáno 150 tisíc lidí, dalších 400 tisíc pak v navazujícím dodavatelském řetězci. Loni se v ČR vyrobilo rekordní množství aut: 1,34 milionu.

Nyní je podle něho nutné „včas nastoupit do vlaku digitalizace, inovací, posílit dialog s vládou, abychom mohli dál hrát první ligu“. Aby tomu tak bylo i nadále, chystá sdružení intenzivní spolupráci nejen s vládou, ale i s dodavateli, s veřejnou správou či s dodavateli energií. Větší podporu by mělo také získat technické školství.

Zmínil, že ve výzkumu a vývoji je v ČR zaměstnáno na 7 tisíc zaměstnanců, v samotné Škodě Auto je to na dva tisíce vývojářů a konstruktérů. V poslední době se podle něho slibně rozvíjí různé typy digitálním projektů, například zakládání digitálních laboratoří.

Trendy v digitalizaci připodobnil k situaci kolem telefonu, který už také neslouží jen na telefonování. Pomáhá například organizovat člověku život, poskytuje mu informace. „To si slibujeme i od aut.“ V horizontu deseti a více let tak Wojnar očekává, že dojde k nejvyššímu stupni autonomního řízení, tedy kdy člověk nastoupí do auta, dá ruce z volantu, nohu z pedálu… Předpokládá také, že se auto například samo zaparkuje v parkovacím domě. Dojde rovněž k využítí robotaxi.

„Tam ještě nejsme, ale už dnes máme řadu asistenčních systémů, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti,“ dodal Wojnar.

Jsme velmocí, jak to udržet

Šéfredaktor časopisu Automakers Erich Handl ve Studiu 6 ČT řekl, že automobilovému průmyslu se v ČR daří rekordně. Česko (spolu se Slovenskem) je třetí evropskou automobilovou velmocí za Německem a Španělskem.

O tomto jednostranném zaměření Česka (více než pětinový podíl na průmyslové výrobě), jeho výhodách i nevýhodách, se podle něho již léta diskutuje. „Třicet let prokázalo, že je to spíše výhoda, protože dnes už se nejedná jen o výrobu plechů a kol, ale je to také vývoj elektroniky, radarů a různých moderních technologií.“

Do budoucnosti je nutné zvýšit počty absolventů technických škol, z krátkodobého hlediska nájmem pracovních sil (dříve ze Slovenska, nyní zřejmě z Ukrajiny). Handl také připomněl tři hlavní současné směry: elektrifikace, autonomní řízení (stav, kdy by auta jezdila sama bez řidičů) a konektivita (spojení automobilů s okolím, mobilním telefonem, infrastrukturou, která ho obklopuje).

Úspěšný leden pro tuzemské automobilky

Tuzemská výroba osobních aut v lednu stoupla o téměř 17 procent na rekordních 130 362 vozů, oznámilo sdružení. Nejvíce rostla Škoda Auto, která meziročně zvýšila produkci o 22,5 procenta na 76 556 aut. U Škody se zřejmě na výrazném nárůstu projevil náběh výroby velkého SUV Kodiaq, které se začne oficiálně dodávat zákazníkům 22. února.

Nošovický Hyundai vyrobil 32 500 vozů, což představuje nárůst o 13,2 procenta a kolínská TPCA dodala na trh 21 306 aut, tedy o 3,6 procenta více, než v loňském lednu.

Produkce nákladních aut Tatra se zvýšila o 119 procent na 105 vozidel. Výroba autobusů se zvedla o devět procent na 310 vozů. Iveco vyrobilo 261 autobusů a SOR 45 vozidel. Zbytek připadá na KH Motor. Produkce motocyklů u jediného tuzemského výrobce Jawa Moto klesla o 83 procent na 35 strojů.

Evropa hlásí silné lednové prodeje

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v lednu meziročně stoupl o více než deset procent na téměř 1,2 milionu vozů. Tempo jeho růstu tak výrazně zrychlilo z prosincových tří procent. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Pokles prodeje v lednu vykázaly pouze dvě členské země EU, a to Slovensko a Irsko. Na Slovensku se odbyt snížil o 1,2 procenta a v Irsku o 1,8 procenta. Český Svaz dovozců automobilů již dříve oznámil, že prodej nových osobních aut v České republice v lednu vzrostl o 19 procent na 20 818 vozů.