Sociální demokracie navrhne bankovní daň, do rozpočtu chce získat 11 miliard korun ročně

Daň je myšlena jako odvod z celkových aktiv banky a nebyla by závislá na výši zisku banky v daném roce. Rozpočet by tak měl podle propočtů ČSSD získat 11 miliard korun ročně.

Od 50 do 100 miliard korun aktiv by daň byla 0,1 procenta, od 100 do 300 miliard korun pak 0,2 procenta a od 300 miliard korun daň ČSSD navrhuje na 0,3 procenta.

„Zavedení progresivní bankovní daně by se přitom občanů nemělo nijak negativně dotknout. S možným přenesením daně na klienty by si měl poradit konkurenční boj. Cílem zdanění finančního sektoru není pokřivení, ale naopak narovnání trhu,“ uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD).

Příští týden chce ČSSD podle Sobotky představit další část návrhů na změnu daňového systému ČR. „Jsme pro radikální změnu daňového systému, která podpoří občany s průměrnými příjmy, a naopak velkou část daňového břímě převede na ty bohatší,“ uvedl.

Ostatní politické strany záměr kritizují

„Vyšší daňová zátěž se promítne do bankovních produktů, to znamená dražší služby pro české občany, obzvláště to zasáhne drobné podnikatele, “ uvedl k návrhu ČSSD pro ČT předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Považuje to za další krok, který nemůže sloužit ekonomickému rozvoji a férovým rovným podmínkám pro všechny. „Zcela určitě to nepodpoříme,“ řekl Kalousek. I jeho strana je podle něj proti odlivů zisků do zahraničí, vytvořila by proto atraktivní investiční prostředí pro rozvoj finančních služeb a pro investiční fondy, aby peníze byly realizovány v ČR. „Zisky patří vlastníkům, to je princip podnikání,“ zdůraznil Kalousek.

„Tři roky neustálých daňových změn ČSSD evidentně nestačily a už plánuje změny další. Český daňový systém však potřebuje pravý opak - více zjednodušení a hlavně stability,“ uvedl předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Místo zavádění nových daní navrhuje jeho strana snížení a zjednodušení DPH ze tří na dvě sazby a postupně snížit odvody na sociální a zdravotní pojištění. „To jsou návrhy moderní daňové politiky. Plány ČSSD jdou ale úplně opačným směrem. Ještě více chce danit úspěšné, odrazovat lidi od práce a dál komplikovat daňový systém. Pro Českou republiku jsou návrhy ČSSD škodlivé,“ uvedl.

Návrh na twitteru kritizovali i europoslanec hnutí ANO Pavel Telička a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

CSSD chce vice zdanit banky. Ano, popularni, ale ukazuje se, ze nic nepochopila. Nejde o banky, ani o vysi, ale o to kde se dani a co utika. — Pavel Telička (@Telicka) February 14, 2017

Škoda, že díky ČSSD jsme kompletně ztratili celý bankovní sektor a prodali (za hubičku) za vlády ČSSD zahraničním vlastníkům. — Marian Jurečka (@MJureka) February 14, 2017

Například Polsko zavedlo bankovní daň loni. Sazba daně je 0,44 procenta pro banky s aktivy nad 25 miliard korun. Slovensko má daň 0,2 procenta z bankovních vkladů. Německo má šest sazeb daně, nulová je pro finanční instituce do 300 milionů eur aktiv. Nejvyšší je 0,06 procenta pro instituce s aktivy nad 300 miliard eur.