Členové kartelu OPEC dodržují dohodu o snížení těžby ropy

Podle dohody měla těžba klesnout o 1,2 milionu barelů z téměř 31 milionů barelů denně v říjnu. Na snížení produkce se nejvíce podílela Saúdská Arábie, poznamenal ekonomický list Financial Times.

Celková těžba zemí OPEC se v lednu podle pondělní zprávy snížila na zhruba 32,1 milionu barelů denně z prosincových 33 milionů.

Závazek dodržují i nečlenské státy

K dohodě OPEC se připojily i některé nečlenské země, jejichž produkce by měla klesnout o 558 tisíc barelů denně.

Rusko se zavázalo, že v první polovině letošního roku sníží těžbu o 300 tisíc barelů denně. Ruské ministerstvo energetiky začátkem února oznámilo, že těžba ropy v Rusku v lednu klesla o 100 tisíc barelů na 11,11 milionu barelů denně.

Spojené státy vyvažují OPEC

Analytik Tomáš Menčík ze společnosti Cyrrus považuje dosavadní striktní dodržování dohody za neobvyklé. V minulosti totiž často dohody nebyly dodržovány vůbec nebo jen vágně a pak se rozpadly.

„Toto je velmi slibný signál, který ukazuje, že potřeba dostat cenu ropy výš je skutečně akutní prakticky pro všechny země, které se ropou zabývají,“ řekl Menčík. Připomněl, že s výjimkou USA či Kanady mají ostatní producentské země svou ekonomiku založenou na vysoké ceně ropy.

Ovšem právě rostoucí cena ropy vrací USA do hry. Před rokem či půlrokem byly některé ropné vrty zavírány, nyní mají při zhruba 53 dolarech za barel opět svou efektivitu. V zemi proto roste počet otevřených vrtů. Jde tak o protiváhu ke kartelu OPEC, který se snaží těžbu omezit a cenu tak zvýšit.

Právě tato nepřehledná situace vyústila podle Menčíka ve stagnaci cen v poslední době. Analytik neočeká ani do budoucna rychlé zdražování, spíše stagnaci od 52 do 55 dolarů za barel. To by se mělo podle něho projevit i stagnací cen u českých pump. Navíc letos s velkou pravděpodobností nedojde v Česku ke změně spotřební daně a výrazně by se neměl projevit ani nový kurz koruny po ukončení intervencí České národní banky.