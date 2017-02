Levnější mobilní data do konce roku? Sobotka je optimistou

Pokud projde navrhovaná novela zákona o elektronických komunikacích, mohli by se lidé v Česku ještě do konce roku dočkat levnějších mobilních dat. Uvedl to premiér Bohuslav Sobotka v diskuzním pořadu Partie. Zákon jednak zvyšuje pokuty pro mobilní operátory, navíc zrychluje přenositelnost čísel mezi operátory. Lidé by tak rychleji mohli reagovat na výhodnější nabídku konkurence.