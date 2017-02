Úbytek absolventů učňovských oborů pokračuje. Nejhorší je to ve stavebnictví a nábytkářství

„Situace se začíná lepšit, ale důvod k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít stále na paměti, že před deseti lety končilo na našich učilištích téměř 20 tisíc absolventů ročně. Argument demografické křivky a obecného úbytku žáků na všech školách má sice logiku, ale to spotřebitele ani podniky neuspokojí,“ uvedl předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Zatímco česká ekonomika roste, klíčové profese podle něj ztrácejí.

Největší pokles asociace zaznamenala u nábytkářských profesí, jak u truhlářů, tak čalouníků. Situaci v těchto oborech označil Havlíček za fiasko. „Klesá ale i množství absolventů tesařských oborů, ačkoliv to byl po dobu deseti let jeden z mála rostoucích oborů,“ doplnil Havlíček. Pokračuje i propad u řezníků-uzenářů a překvapivě klesá i jinak stabilní obor montérů suchých staveb.

„Naopak velmi slušný meziroční nárůst pozorujeme u obráběčů kovů, elektromechaniků, elektrikářů, podlahářů, ale překvapivě i u pekařů,“ dodal Havlíček. Vyučených pekařů loni meziročně přibylo 41 procent. Počet kameníků se zvýšil dokonce o 250 procent, ale z pouhých dvou na pět vyučených. Specifickým případem jsou podle Havlíčka absolventi kominických oborů. Od roku 2005 do roku 2015 se jejich počet zvýšil ze čtyř na 107. Loni mírně klesl.

Cílem asociace pro nejbližší dobu je opětovné zavedení mistrovské zkoušky, tedy osvědčení o nejvyšší řemeslné kvalifikaci. Ta by měla být možná jen tehdy, pokud je řemeslník řádně vyučený a má za sebou alespoň pět let praxe. Tato zkouška by byla platná v celé Evropě. „Věřím, že se k mistrovské zkoušce časem dopracujeme. Zákazník bude vědět, že může očekávat vyšší kvalitu odvedené práce. Ale tato zkouška nesmí být podmínkou pro vstup do podnikání,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).