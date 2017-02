Češky jsou stále vzdělanější… a nadále berou méně než muži

„Není to způsobeno jen diskriminací, ale také odlišnou strukturou na trhu práce, muži a ženy pracují v různých odvětvích,“ uvádí Marek Řezanka z ČSÚ. Kromě vzdělávání ženy převažují například v segmentech velkoobchodu a maloobchodu nebo stravování a pohostinství.

Přisouzená úloha pečovatelek

Roli podle statistiků hraje také to, že hlavně ženy se starají o děti, což má negativní vliv na jejich kariéru. Poměrně dlouhá rodičovská dovolená, na kterou odcházejí jen dvě procenta mužů, ovlivňuje jak výši platu, také celkovou zaměstnanost žen, jimž společnost nadále přisuzuje úlohu pečovatelek.

Největší finanční rozdíl se týká věkové kategorie 35 až 44 let, a to jak v průměrných, tak v mediánových mzdách. Podle Řezanky je to dáno nejen tím, že se ženy více než muži starají o děti, ale také tím, že častěji pečují o své – v tu dobu už častěji nemocné – rodiče, a projevuje se tak u nich silněji efekt tzv. sendvičové generace. Tlaku totiž musí čelit jak od svých dětí, tak od svých rodičů.