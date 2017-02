Do Česka loni přijelo přes 9 milionů turistů. Znovu táhne tradice lázní

Ze zahraničí loni zamířilo do Česka méně hostů například z Ruska. Naopak pokračoval růst zájmu německých turistů, jejichž počet meziročně vzrostl o 6,4 procenta.

Nejvíce rostl turismus na Karlovarsku, navzdory odlivu Rusů

Z hlediska počtu hostů i přenocování si loni polepšily všechny kraje. Nejvyšší růst počtu hostů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 13,2 procenta. Z hlediska počtu přenocování rostl nejrychleji Ústecký kraj, o 10,6 procenta nocí.

Karlovarský kraj překonal průměr téměř dvojnásobně. Přesto se stále potýká s úbytkem hostů z Ruska, což je zřejmé i ze statistik mezinárodního letiště v Karlových Varech. Za rok 2016 odbavilo letiště 23 tisíc cestujících, což je oproti předchozímu roku pokles o 41,5 procenta.

Letiště proto ukončilo linku z Petrohradu a snížilo i počet letů do Moskvy. Snížení počtu ruských cestujících chce letiště kompenzovat zavedením nových leteckých linek. Od letoška by měly přibýt spoje do Düsseldorfu a Tel Avivu.