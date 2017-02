Tvrdší zákon by zavedl až dvojnásobně vyšší pokuty pro operátory

„I když se to přepočítá z hlediska podílu výdajů na mobilní data na výdajích domácnosti, tak patříme mezi čtyři země Evropské unie, které mají ty ceny nejvyšší,“ upozorňuje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

„Vláda nemá přímé nástroje, kromě změny legislativy, jak by mohla do nepříznivé situace zasáhnout“

Současně by se měla zvýšit maximální výše udělené pokuty z 20 milionů korun. „Zvýšili bychom ji na 50 milionů s tím, že ji lze uložit opakovaně, celkově by se tak mohla zvýšit až na 100 milionů korun,“ řekl premiér.

Výsledkem aktuální schůzky premiéra s předsedou Rady ČTÚ byla dohoda, že ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) do novely, která se soustředí na zkrácení přechodu k jinému operátorovi na 10 dní a přechod na nový standard DVB-T2 , vloží i pravomoc ČTÚ udělovat sankce za nedodržování podmínek přidělení frekvence. „To je nový delikt, který úřad nemohl dosud posuzovat,“ řekl Sobotka.

Šéfredaktor specializovaného webu MobilMania.cz Filip Kůžel míní, že problémem byly pokuty v řádu jednotek milionů korun, což je „jen zlomek procenta příjmů nebo zisků, které má mobilní operátor za celý rok“. Pokud se pokuty zvýší a pokud je telekomunikační úřad bude uplatňovat, mohlo by to podle něj mít váhu.

Místo pro nového hráče?

Vyšší konkurenci by pak mohlo přinést i uvolnění frekvence 700 MHz v souvislosti s přechodem na DVBT 2. Podle premiéra by se totiž mohla odprodat a na trh by mohl vstoupit čtvrtý plnohodnotný operátor.

„Obecně platí, že zájem nového investora o trh je v momentě, kdy jsou ceny na trhu vysoké,“ podotýká Novák.