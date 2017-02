České firmy loni vyvezly zboží za rekordní čtyři biliony korun

Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dál mírně rostla, mířilo tam 83,6 procenta tuzemského vývozu.

Export do Německa stoupl o tři procenta, do Rakouska o 6,4 procenta. Do Francie se vyvezlo o 3,9 procenta zboží víc. Naopak vývoz do Ruska klesl o zhruba pět procent a na Slovensko o 4,2 procenta.

„I přes horší výsledek bilance zahraničního obchodu v prosinci dosáhla obchodní bilance za celý rok 2016 rekordního přebytku. Stojí za ním velmi dobrá poptávka po autech v zemích eurozóny. Na tu dokázaly reagovat domácí výrobci aut i dílů. Výraznou podporu navíc přinesly velmi nízké ceny komodit,“ uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Přebytek zahraničního obchodu by se měl podle něj v letošním roce mírně snížit. Hlavní brzdou budou rostoucí ceny komodit, které zvyšují cenu dovozů a importy tak nafukují. Dovozy bude zvyšovat i obnovující se investiční aktivita a zvedající se domácí spotřeba.