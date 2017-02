Rusko kvůli ptačí chřipce zakázalo česká vejce i drůbeží maso

Například do Ruska se loni za leden až listopad z Česka vyvezlo více než šest milionů kilogramů vajec za necelou půl miliardu korun. Původní zákaz dovozu živé drůbeže, násadových vajec, drůbežího masa i krmiv vztahující se na Středočeský, Jihočeský a Jihomoravský kraje byl mezitím rozšířen na celou republiku. České televizi to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na otázku, proč se nedaří bránit šíření ptačí chřipy, uvedl, že „člověk tahá za kratší konec provazu vůči přírodě“. Připomněl, že virus šíří po Evropě volně žijící ptáci, kterých může být až 50 druhů. Zdůraznil, že není možné a ani o tom nikdo neuvažuje, vybíjet volně žijící druhy ptáků. „Nezbývá, než čekat, až si s tím přirozeně poradí příroda,“ řekl Jurečka. K tomu by se pak hodilo teplé počasí, nikoliv to současné chladné.

V pořadu Interview ČT24 pak uvedl, že v tuto chvíli se částka náhrad začíná blížit vyčleněným 31 milionům korun. „Pokud to bude takto pokračovat, budeme muset najít další prostředky na kompenzace plus na úhradu nákladů s tím spojených,“ uvedl ministr.

Česká násadová vejce nebo drůbež z okolí napadených chovů nechtějí ani Ukrajina, Srbsko, Mexiko. Celorepublikově platí zákaz vývozu drůbeže do Izraele a Hongkongu. Ostatní státy jsou mírnější. Například Ukrajina, kam čeští chovatelé loni vyvezli vejce za více než 31 milionů korun, omezila zákaz na Jihomoravský a Středočeský kraj.

Momentálně ale chovatele víc trápí vybíjení jejich ptactva. Například likvidací celého kachního chovu přijde firma Blatenská ryba na čas až o třetinu příjmů. Ani takový výpadek v produkci ale podle nich domácí trh neovlivní.

Ministr Jurečka si nemyslí, že by v tuto chvíli mělo skokově zdražit drůbeží maso nebo vejce. Vzhledem k rychlému vývoji počtu ohnisek, v Česku i jinde v Evropě, však nevyloučil, že během dvou tří týdnů se to může odrazit v cenách těchto komodit.

Izolace hus a čekání na další vývoj

V důkladné izolaci je například šest tisíc chovných hus na farmách v Byňově v jižních Čechách. Uzavřené jsou v halách, pod přísným dohledem. Desetinu housat firma vyváží, hlavně do sousedního Rakouska. Zbytek prodá v Česku. Pokud by se ptačí chřipka dál šířila a počet zemí, kam se nesmí vyvážet, by stoupl, omezení by se dotklo i jich.

Producenti konzumních vajec zatím žádné výrazné problémy nezaznamenali.

„I když výskyty ptačí chřipky jsou čím dál častější, z hlediska obchodu se skořápkovými vejci není žádné omezení, a to jak v Česku, tak v Evropské unii,“ uvedl předseda firmy Zlatá vejce Juraj Schummer.

Ceny vajec zatím nerostou. Pohybují se kolem 3,50 koruny za jedno. Stejné by měly podle chovatelů zůstat zřejmě ještě několik týdnů, pokud se situace s nákazou nezhorší.