Česko loni dostalo z Bruselu o 80 miliard korun více, než tam odvedlo

Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR zaplatila do rozpočtu unie 473,4 miliardy korun a získala z něj 1,1 bilionu korun. Česko tak dosud získalo z EU o 639 miliard korun více, než do něj odvedlo.