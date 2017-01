Rypadlům padne za obět silnice i pohřebiště. Severočeské doly se chystají na rozšíření těžby

Severočeské doly připravily plán první etapy rozšíření těžby uhlí za ekologickými limity na dole Bílina. Těžba se přiblíží na půl kilometru k obcím Mariánské Radčice, Braňany a městu Duchcov.

O rozšíření povrchové těžby na Bílině rozhodla vláda v říjnu 2015. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy uvedl, že vláda rozhodnutí učinila mimo jiné kvůli zajištění dostatku uhlí pro teplárny a domácnosti a svou roli hrálo i udržení zaměstnanosti. Uhlí bude sloužit i elektrárnám ČEZ.

Výše zásob uhlí je odhadnuta na 149,8 milionu tun. „Při maximální průměrné těžbě 10 milionů tun ročně by zásoby byly vytěženy již za 15 let, to je v roce 2033. Záměr však předpokládá postupné snižování těžby po roce 2020 v souvislosti s předpokládaným snižováním poptávky po hnědém uhlí,“ uvádí se v oznámení záměru.

Na základě usnesení vlády se těžba může přiblížit maximálně na 500 metrů k okolním obcím. Týká se to Mariánských Radčic, Braňan a města Duchcov.

Doporučení ohledně dopadů na lidské zdraví vyplynou ze studie v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Kvůli těžbě bude muset zmizet současná silnice (II/256). Severočeské doly vybudují přeložku, která bude napojena na připravovanou silnici mezi Mostem a Mariánskými Radčicemi, píše se v oznámení.