Nejlevněji se obědvá v Olomouci, nejdráže v Praze. Ceny prudce stouply s EET

V hlavním městě utrácejí zákazníci nejvíc. Za jeden oběd dají v průměru 115 korun. A například v Českých Budějovicích je to v průměru o deset korun méně. I tak v restauracích nechají více než sto korun. „Na cenu se dívám, ale člověk, když už si objedná, tak co má dělat,“ říká Jan Jesenský, který v poledne zamířil na jídlo do centra města.

Mírného zdražení si v druhé polovině roku ani nevšiml. Za zvýšením cen stály mimo jiné dražší suroviny. „Určitě zavedení EET, tak to byl jeden z mnoha důvodů,“ míní servírka restaurace U Černého koníčka Lucie Zahradníková.

V Plzni zaplatí strávníci za polední menu v průměru bezmála 104 korun. „Na polední menu chodí hodně lidi z kanceláří, kteří maji třeba půlhodinovou pauzu, takže se potřebují rychle najíst, vrátit se rychle do práce,“ říká zástupce šéfkuchaře Restaurace Beer Factory Plzeň Pavel Holý.

A naopak nejméně utrácejí za jídlo lidé v Jihlavě, Ostravě a Olomouci. Průměrně tady zaplatili 95 korun.

Na obědy do své oblíbené restaurace v Ostravě chodí Jaroslav Jiříček už několik let. Zásadně si nedává knedlíky a smažená jídla ve strouhance. Jinak ale z místní kuchyně neodmítne nic. „Kuchaři dobře vaří, obsluha je taky skvělá, takže já nemám důvod měnit,“ říká Jaroslav Jiříček. Ceny tady zatím zůstaly stejné. Lidé se najedí od 90 korun.