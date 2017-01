Komise zřejmě rozhodne o střetu zájmů Faltýnka ještě do konce ledna

Evropská komise by měla o možném střetu zájmů šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka rozhodnout do konce ledna. České televizi to sdělila mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu se sídlem v Praze. Ten zprostředkovává finanční podporu z národních i evropských zdrojů zemědělským podnikům v České republice. Místopředseda ANO Faltýnek v něm býval členem dozorčí rady, přitom zároveň seděl v představenstvu společnosti Agrofert, která je největším příjemcem zemědělských dotací z EU.