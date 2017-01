Ceny bytů rostou, a to i v panelácích

„Jakýkoliv byt, který nám přijde do nabídky, ať už je to panel, cihla, novostavba, je do měsíce pryč,“ konstatuje realitní makléř Re/max Jan Fleischner.

Rostou tedy i ceny bytů v panelácích. V panelové zástavbě v Praze na typickém sídlišti je v současné chvíli cena za metr čtvereční mezi 50 až 60 tisíci korunami.

Jedny z nejlevnějších bytů nabízí Karlovarský kraj

Na opačném konci realitního ceníku stojí kromě Ústeckého také Karlovarský kraj. Tady se byty prodávají skoro nejlevněji. Například na sídlišti v centru Rotavy žijí dva tisíce lidí. Cenu nemovitostí tady ovlivňuje chladné horské počasí, ale také horší infrastruktura. Byt, který není v moc dobrém stavu, se dá tady sehnat za cenu kolem padesáti tisíc, v dobrém stavu pak za sto tisíc korun. V průměru se ale v kraji padesátimetrový byt prodává za cenu jedenáctkrát vyšší.

O několik set kilometrů dál, v Ostravě, vyjde družstevní byt na necelých osm set tisíc. Jsou tu druhé nejlevnější ceny v zemi. V celé Ostravě se za tři měsíce prodalo přes 250 bytů.

Naopak druhé nejdražší byty v republice jsou v Jihomoravském kraji a prodávají se nejlépe za posledních několik let. „Objekty ještě nejsou ani zkolaudované, ale už jsou rozprodané a každá bytová jednotka má svého vlastníka. Vedle už je také vydáno stavební povolení a vznikne zde také bytový dům,“ popisuje vedoucí oddělení rezidence společnosti Real Spektrum Petr Broža.

Poptávka po bydlení každopádně roste napříč celou republikou. Společně s cenami.