Finanční správa po kritice vypnula „udavačský“ web k EET

Hlavním problémem webu pro oznámení nevydané účtenky byla podle Babiše jeho anonymita. Internetový formulář byl dílem vstřícného úředníka, tvrdí ministr. „Lidi píšou na Finanční správu různá oznámení, maily, pohledy, dopisy, takže nějaký usilovný úředník na Finanční správě jim chtěl vyjít vstříc a udělal formulář,“ řekl Babiš. Předpokládá, že oznámení od lidí k EET budou Finanční správě chodit dál jiným způsobem.

„Zavedení EET a kontrolního hlášení nebylo primárně o nějakém udávání, chtěli jsme srovnat podnikatelské prostředí, aby i v Česku bylo běžné platit daně. To byl hlavní účel. V případě kontrolního hlášení už se to projevilo ve formě rozpočtového přebytku a u EET očekáváme stejný efekt v příštím období,“ uvedl v Událostech, komentářích šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek s tím, že určitě nebylo cílem dělat nějaký web, který by udával hospodské, kteří nedají účtenku.

Předseda opoziční TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek ovšem tvrdí, že zrušený web vznikl na přímý Babišův pokyn. „My, kteří stále ještě vidíme do ministerstva financí, víme, že udavačský web vznikl na přímý pokyn Andreje Babiše a že na něm trval přes rozpaky Finanční správy,“ napsal Kalousek na Facebooku.

S kritikou se v Událostech, komentářích připojila také 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija: „Rozdíl mezi námi a ČSSD s hnutím ANO je, že my primárně lidem důvěřujeme. Oni mají všechny podnikatele automaticky za podvodníky a zloděje, a proto plošně zavádějí represivní opatření. I před zavedením EET a kontrolního hlášení tady byly zákony, podle kterých si Finanční správa mohla došlápnout na toho, kdo neplatil daně. Proto nechápu, proč se poctiví podnikatelé takto zatěžují.“