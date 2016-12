Záchrana banky Monte dei Paschi si od italské vlády vyžádá asi až 6,5 miliardy eur

Zbývajících 2,3 miliardy eur by měla banka získat z přeměny podřízených dluhopisů ve vlastnictví institucionálních investorů na akcie, jak požadují nová pravidla EU. Ta mimo jiné určují, jak postupovat v případě bankovní krize.

Dvacetimiliardový fond

Pád třetí největší italské banky by ohrozil úspory tisíců lidí a mohl by vyvolat krizi finančního systému v zemi. Tamní vláda už proto schválila vytvoření fondu za 20 miliard eur, který by měl pomoct jak Monte dei Paschi, tak i dalším bankám s nedostatkem kapitálu.

„Tato intervence je důležitá ze dvou důvodů. Za prvé umožňuje co největší ochranu úspor. Za druhé je taky naším cílem posílit bankovní systém, aby byl spolehlivější,“ prohlásil italský premiér Paolo Gentiloni.