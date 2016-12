O skladování zásob mimo Česko má podle správy hmotných rezerv rozhodovat vláda

Nyní může rozhodnout o uložení rezerv v zahraničí předseda správy. „Lidé se mne ptají, kdo za tu Viktoriagruppe může. Díky novele by to mělo být jasné,“ řekl ČTK Pavel Švagr. Není však jisté, že novelu stihne projednat současný vládní kabinet. Správa podle Švagra přemýšlela, zda by novelu neměla do legislativního procesu poslat až po podzimních volbách. „Podle mne jde o technickou a věcnou novelu, která by neměla politicky vadit,“ dodal.

Česko mělo celkem v Kraillingu naftu zhruba za 1,2 miliardy korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. První vlak s 980 tunami nafty přijel do Česka 13. října, a to do skladu státního podniku Čepro v Třemošné u Plzně.

V současnosti již do Česka dorazilo 13 vlaků s naftou, zpět je jí tak pětina. Převoz má být dokončen do konce příštího července. Již dříve Švagr uvedl, že má být celkem vypraveno na 70 vlaků. Dopravu zajišťuje státní distributor paliv Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Podle Švagra přeprava paliva nebude stát více než 60 milionů korun.