Češi se už připravují na léto. Zájem o zahraniční dovolené roste

Ceny dovolených i chuť cestovat pozitivně ovlivní odhadovaný konec intervencí ČNB v polovině roku. Předprodeje zájezdů na léto jsou zatím výrazně vyšší než loni. Turisté začínají opět poptávat destinace jako Egypt či Tunisko, na které loni zanevřeli.

„Po výkyvu v minulém roce, způsobeném nedůvěrou v bezpečnostní situaci na Blízkém východě, se výjezdový cestovní ruch vrací do normálu. Současně ale registrujeme značnou poptávku i po dovolené v České republice,“ řekl ČTK ředitel Čedoku Jan Koláčný.

Dosavadní předprodeje zájezdů na léto ukazují, že Čechům se vrací chuť cestovat do zahraničí. „Registrujeme o 55 procent vyšší poptávku po first minute zájezdech než vloni. Dokonce jde o historicky nejúspěšnější předprodeje, takže v létě se projeví nedostatek volných ubytovacích i leteckých kapacit u některých destinací ještě více než v letošní sezoně,“ uvedl František Vorel z CK Blue Style.

„Velmi žádaná je Itálie, zvláště potom jih - Sardinie, Kalábrie a Sicílie. Dále Řecko, kde hrozí, že bude v létě opět vyprodané. Pokračuje návrat klientů především do Egypta, ale i Tuniska a Turecka,“ potvrdil marketingový ředitel Exim tours Stanislav Zíma.

Asociace si slibuje větší zájem o dovolené v cizině bez intervencí ČNB

Očekávaný konec intervencí, a tím i silnější koruna v příštím roce, pozitivně ovlivní ceny zájezdů i chuť Čechů cestovat. „Pokud by ČNB přestala intervenovat, došlo by k významnému oživení zájmu o dovolené v zahraničí,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Pokud by koruna posílila opravdu dlouhodobě, tak by se konec intervencí ČNB v cenách zájezdů projevit mohl. Nebude to ale ze dne na den, protože cestovní kanceláře mají kontrakty nasmlouvané dopředu,“ dodal Jan Bezděk z CK Fischer.

Ceny hotelů v nejoblíbenějších destinacích, u kterých je poptávka nejvyšší, rostou. „Je třeba si uvědomit, že čeští turisté jsou na stejném trhu vedle turistů z Německa, Polska, Francie a dalších zemí a trendy přesunu turistů do Bulharska, Řecka či Španělska zde vytvořily výrazný tlak na růst cen ubytovacích služeb,“ uvedl marketingový šéf CK Alexandria Petr Šatný.

V příštím roce nadále poroste poptávka po dovolených ve vzdálených zemích. „Mezi českými klienty je rok od roku větší poptávka po exotické dovolené, což souvisí s dobrou ekonomickou situací a také stále se rozšiřující nabídkou tohoto produktu,“ řekla ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Podle Bezděka také čím dál větší roli budou hrát individualizované nabídky zájezdů přímo na míru zákazníkům. „Pevně dané termíny, které se odvíjí od charterových letů, budou hrát čím dál menší roli,“ dodal mluvčí.

Celkový objem ročních tržeb z cestovního ruchu dosahuje v Česku zhruba 45 miliard korun. Z toho prodej zájezdů dosahuje téměř 30 miliard korun. Služeb cestovních kanceláří využívá při svých cestách do zahraničí průměrně třetina cestujících, což je spolu s Rakouskem nejvyšší podíl v Evropě. Česká republika byla v Evropě v roce 2014 zemí s nejvyšším počtem cestovních kanceláří na obyvatele - zhruba čtyřicet cestovních kanceláří na 100 tisíc obyvatel.